Додон объяснил, зачем властям Молдавии евроинтеграция

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики используют процесс евроинтеграции в политических целях и пытаются таким способом прикрыть внутренние проблемы республики. Его слова приводит РИА Новости.

«Тема евроинтеграции превратилась в политический лозунг (президента) Майи Санду и ее партии. Чем громче Майя Санду зовет всех в Европу, тем меньше молдаван туда хотят», — сообщил он.

По его словам, в партии «Действие и солидарность» думают, что евроинтеграцией прикроют все внутренние проблемы.

«Нет, не выйдет», — отметил экс-президент.

Также Додон заявил, что власти Молдавии проводят рейдерский захват ключевых предприятий государства. По его словам, ни одно правительство республики не позволяло себе действовать подобным образом. Он добавил, что ситуация вокруг передачи газотранспортной сети в управление Румынии лишь один пример. Додон подчеркнул, что все банки страны контролирует Запад с подачи олигарха, экс-главы Демпартии Влада Плахотнюка.

Ранее в России заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.