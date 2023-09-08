Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова: политика Армении наносит ущерб отношениям с РФ

Захарова: запрещая въезд некоторым россиянам, Армения вредит отношениям с РФ

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «одиозным прецедентом, который негативно отражается на двусторонних связях», запрет на въезд в Армению для председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина и ряда других россиян. Заявление было сделано Захаровой на российско-армянском медиафоруме, передает ТАСС.

«Нежелательность» лиц, являющихся ведущими медиаменеджерами и политологами нашей страны, которые не нарушали закон, а лишь высказывали свое личное, частное мнение, наносит существенный ущерб взаимодействию России и Армении, особенно на информационном треке», — подчеркнула она.

До этого в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

5 сентября МИД РФ запросил у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях