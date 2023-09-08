Захарова: политика Армении наносит ущерб отношениям с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «одиозным прецедентом, который негативно отражается на двусторонних связях», запрет на въезд в Армению для председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина и ряда других россиян. Заявление было сделано Захаровой на российско-армянском медиафоруме, передает ТАСС.

«Нежелательность» лиц, являющихся ведущими медиаменеджерами и политологами нашей страны, которые не нарушали закон, а лишь высказывали свое личное, частное мнение, наносит существенный ущерб взаимодействию России и Армении, особенно на информационном треке», — подчеркнула она.

До этого в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

5 сентября МИД РФ запросил у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.