В Австрии прокомментировали выдачу уклонистов Украине

В Минюсте Австрии заявили, что страна не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в 4-й статье документа утверждается о том, что выдача в связи с воинскими преступлениями, то есть преступлениями против порядка несения службы, которые не являются преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом, может исключаться из сферы применения Конвенции.

В Минюсте подчеркнули, что исходя из этого, австрийские судьи будут использовать данное основание для отказа в выдаче.

До этого представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что правительство страны вряд ли сможет добиться массового возращения в страну мужчин, бежавших за границу от мобилизации. По его словам, по каждому уклонисту придется обращаться отдельно для экстрадиции.

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