Гутерриш призвал не винить ООН в украинском конфликте

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал не делать из ООН «козла отпущения» и не винить ее в украинском конфликте. Заявление Гутерриша стало ответом на вопрос, способна ли ООН разрешить украинский конфликт.

«Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность (за свои действия. — «Газета.Ru»). И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за ошибки и негативные поступки стран-членов», — подчеркнул генсек ООН.

В преамбуле Устава ООН говорится, что организация была учреждена странами-членами с целью «избавить грядущие поколения от бедствий войны».

До этого Гутерриш заявил, что не верит в скорое мирное разрешение украинского конфликта.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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