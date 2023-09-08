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Гутерриш призвал не винить ООН в украинском конфликте

Генсек ООН Гутерриш призвал не винить ООН в украинском конфликте

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал не делать из ООН «козла отпущения» и не винить ее в украинском конфликте. Заявление Гутерриша стало ответом на вопрос, способна ли ООН разрешить украинский конфликт.

«Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность (за свои действия. — «Газета.Ru»). И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за ошибки и негативные поступки стран-членов», — подчеркнул генсек ООН.

В преамбуле Устава ООН говорится, что организация была учреждена странами-членами с целью «избавить грядущие поколения от бедствий войны».

До этого Гутерриш заявил, что не верит в скорое мирное разрешение украинского конфликта.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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