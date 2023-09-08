Лавров заявил, что России не нужны западные ценности

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике заявил, что РФ не нужны ценности, продвигаемые в западных странах на «парадах» в своих столицах, передает ТАСС.

«Если это то, что мы видим порой на парадах в европейских столицах, если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо. Нас оставят в покое», — сказал он.

По мнению Лаврова, на Западе все это делается агрессивно.

«Вот в чем отличие западных демократий», — добавил он.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки на гражданские и военные суда Российской Федерации, охранявшие энергетическую инфраструктуру.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.