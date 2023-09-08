В МИД России ответили на обвинения ЕС в лишении голодающих украинского зерна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу Евросовета Мишеля оценить ущерб от санкций против РФ. Соответствующее заявление было опубликовано в ее Telegram-канале в ответ на слова Мишеля о том, что атаки Российской Федерации на украинские порты усугубляют ситуацию с голодом в мире.

По словам Захаровой, такие заявления представителей ЕС противоречат прежней политике стран группировки, которые вмешивались в гражданские конфликты в Сирии, Ливии, Югославии и тем самым провоцировали гуманитарные кризисы.

«Забыла, когда Мишель требовал от прибалтийских стран разблокировать в портах Латвии и Эстонии, а также Бельгии и Нидерландов, российские удобрения? Ведь они жизненно необходимы для производства продовольствия в нуждающихся странах. Ой, не забыла. Таких заявлений просто не было», — говорится в заявлении российского дипломата.

До этого МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.