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Стали известны планы Путина на 9 сентября

Кремль: Путин 9 сентября проведет совещание по развитию Смоленской области

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 9 сентября планирует провести по видеосвязи совещание по развитию Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На обсуждение будут вынесены вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия», — отметили в Кремле.

8 сентября президент России Владимир Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в стране.

Также президент России Владимир Путин в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас.

Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября в День города в Москве откроют нескольких новых транспортных артерий столицы.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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