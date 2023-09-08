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В МИД РФ заявили, что страны G7 давят на Индию

МИД России: G7 давит на Индию для продвижения своих подходов по Украине

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Shutterstock

В МИД РФ заявили, что страны G7 оказывают давление на Индию с целью добиться отражения в итоговых документах саммита Группы двадцати (G20) своих подходов по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится на сайте дипведомства.

«Страны «семерки» (прежде всего США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий «двадцатки» своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что Индия старается придерживаться нейтралитета и отвергла требования Запада пригласить Украину участвовать во встречах G20, «не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной «вахты» Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями».

Кроме того, в материале ведомства, выпущенном к предстоящему саммиту Группы двадцати, говорится, что Россия в рамках работы в G20 придает особое значение правильной интерпретации мировой геополитической ситуации и конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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