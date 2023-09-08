Члены G20 планируют принять в свои ряды Афросоюз

Члены «Группы двадцати» (G20) на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите G20, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров.

«Отдельное внимание уделяется инициативе по включению Африканского союза в число полноправных участников «двадцатки», — сказано в заявлении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Россия одна из первых поддержала заявку африканских партнеров.

В начале сентября в газете Times of India появился материал, в котором сообщалось о возможном вступлении Африканского союза в «Большую двадцатку» по итогам саммита клуба в Нью-Дели. Мероприятие состоится 9-10 сентября, и в его преддверии индийский премьер-министр Нарендра Моди направил лидерам стран — участниц письма с предложением рассмотреть заявку африканской организации на членство в G20.

По данным издания, инициатива о рассмотрении данной заявки в ходе саммита принадлежит индийскому премьер-министру Нарендре Моди. Глава правительства направил письма лидерам всех государств — членов G20, где подробно описал свою идею.

В ЕС одобрили идею вступления Африканского союза в G20.