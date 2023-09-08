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Эрдоган расскажет об итогах переговоров с Путиным на саммите G20

РИА Новости: Эрдоган на саммите G20 сообщит об итогах переговоров с Путиным в РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии, где расскажет западным лидерам об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября на тему возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Визит Эрдогана в Индию продлится до 10 сентября. Президент Турции примет участие в заседаниях саммита, темой которого станет «Единый мир, единая семья, единое будущее». На полях саммита Эрдоган проведет переговоры с главами государств и правительств стран G20, основное внимание будет уделено инициативам Турции и ООН по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы.

По его словам, турецкий лидер также проинформирует о предложениях РФ по урегулированию конфликта на Украине и возобновлению работы инициативы.

Ранее политолог Андрей Перла высказал мнение, что Турция не в том положении, чтобы оказывать политическое давление на Москву ради возобновления зерновой сделки.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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