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В США продлили чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

Байден на год продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден решил продлить срок действия чрезвычайного положения в стране еще на один год. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома от имени главы государства.

Власти ввели особый режим на территории страны еще в сентябре 2018 года. В соответствующем документе было указано, что причиной послужила «необычная и экстраординарная угрозой национальной безопасности» в виде возможного иностранного вмешательства в американские выборы.

«Я продлеваю на один год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 13848 относительно угрозы иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия», — указал в своем заявлении хозяин Белого дома.

Также действующий президент США отметил, что зарубежные страны «исторически стремились использовать» открытую политическую систему государства в своих целях. Однако реального подтверждения вмешательству в выборы у правительства нет, признался американский лидер.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 25 апреля текущего года Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее бывший глава государства Дональд Трамп также заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года.

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