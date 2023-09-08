Нового главу Минобороны Украины обвинили в работе на американскую разведку

Новый глава украинского министерства обороны Рустем Умеров передавал разведке США данные, которые связаны с конфликтом на Украине. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез.

«Задача Рустема Умерова (...) заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться, и чтобы максимально информировать американскую разведку», — сказано в публикации.

Также, по его словам, министр использует в личных целях часть средств, которые получает от Соединенных Штатов.

6 сентября высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении нового главы украинского минобороны. Уточнялось, что бывший глава Фонда госимущества Умеров и два его заместителя превысили свои служебные полномочия и скрыли факты хищения государственного имущества, а именно продажу электрической энергии по ценам ниже рыночных.

До этого журнал Der Spiegel писал, что окончательное решение уволить бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова было принято после того, как достоянием общественности стало завышение цен на униформу и продовольствие для украинских военнослужащих.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.