Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский во время телефонных переговоров обсудили меры по разблокированию зернового коридора. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время телефонного разговора премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский заявил Сунаку о ходе украинского контрнаступления и текущих военных потребностях. Британский премьер на это пообещал украинскому лидеру «неизменную поддержку Великобритании».

Накануне президент Украины в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны. Зеленский также рассказал Сунаку о ситуации на фронте. Кроме того, стороны обсудили военное сотрудничество и начало работы над двусторонними гарантиями безопасности в рамках декларации G7.

7 сентября Сунак в телефонном разговоре обещал Зеленскому активно поддержать «усилия Группы двадцати (G20) по обходу» зерновой блокады.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.