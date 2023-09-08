Госдеп предупредил о последствиях поддержки выборов в новых регионах России

Соединенные Штаты могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Об этом сообщается в заявлении Госдепа.

«США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — сказано в сообщении.

Накануне председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявлял, что явка на выборах в парламент Донецкой народной республики после восьми дней досрочного голосования составила 45,43%.

До этого председатель Центризбиркома России Элла Памфилова говорила, что на членов избирательных комиссий четырех новых регионов РФ оказывается давление. По ее словам, количество негативных сообщений в день не опускается ниже 100.

Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России.