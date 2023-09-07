Израиль и Украина обсудили помощь Иерусалима Киеву

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил продолжение израильской помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении канцелярии израильского премьера подчеркнули, что лидеры двух государства обсудили помощь со стороны Иерусалима, в том числе украинским беженцам в Израиле, а также продвижение помощи в разработке гражданских систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что Нетаньяху также заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы обеспечить прибытие евреев в Умань в этом году.

До этого в посольстве Украины в Израиле заявили, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма (в Умане находится захоронение одного из проповедников – цадика Нахмана. — «Газета.Ru»), если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну, напомнив о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.