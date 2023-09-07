Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва «Северных потоков» — открытое заседание СБ ООН», — написал он.

По его словам, Россия будет «выводить западников на чистую воду».

Он отметил, что заседание начнется в 22:00 по московскому времени.

25 августа стало известно о том, что следствие склоняется к тому, что след от подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ведет на Украину, доказательств причастности России к взрывам нет. Об этом написало германские ZDF и Der Spiegel, ссылаясь на данные следствия. Отмечается, что в центре внимания следователей по-прежнему экипаж парусной яхты «Андромеда». Согласно данным расследования, арендовавшие судно люди находились на Украине до и после взрывов на трубопроводах в Балтийском море.

Сообщалось, что у германских следователей практически не осталось сомнений в причастности украинского спецназа к инциденту.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».