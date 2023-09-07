Боррель оценил выполнение задач Грузии для получения статуса кандидата в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии предстоит еще «немало работы», чтобы получить статус страны-кандидата в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что для Грузии двери Евросоюза открыты, ЕС сохраняет обязательство поддерживать Тбилиси на пути к членству в Евросоюзе.

Боррель отметил, что заявка в ЕС является серьезным обязательством и для Грузии. Статус страны-кандидата в Евросоюз это не право, его необходимо заслужить, выполнив серьезные реформы и соблюдая европейские ценности.

«Откровенно говоря, предстоит еще немало работы», — заявил Боррель.

До этого депутат Паата Манджгаладзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» виновата в том, что страна до сих пор не имеет статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Он добавил, что если бы у власти в Грузии была нынешняя оппозиция, то страна бы уже имела статус кандидата в ЕС и начала переговоры об ускоренном вступлении в объединение.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.