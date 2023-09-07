Захарова оценила встречу Блинкена и Кулебы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в McDonald's в Киеве как «продажу родины за жареную картошку и пирожок». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Сейчас — за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой», — написала она, приложив фотографию Блинкена с Кулебой, который держит поднос из McDonald's.

Она назвала фотографию символичной и призвала обратить на нее внимание всех, кто находится в стадии «предпродажной подготовки».

7 сентября глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. Блинкен в ответ на слова Кулебы выразил уверенность, что такое происходило с министром иностранных дел Украины «очень редко».

Ранее Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.