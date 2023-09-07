Северная Корея планирует укреплять боевое товарищество с Россией

Посол Северной Кореи в Российской Федерации Син Хон Чхол заявил, что КНДР намерена укреплять «боевое товарищество» с Россией в борьбе против общего врага. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция Трудовой партии Кореи (ТПК) и правительства КНДР о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и России договоренностей неизменна.

Он добавил, что Пхеньян будет укреплять боевое товарищество и сплоченность с Москвой «в борьбе против общего врага».

Посол также выразил уверенность в том, что отношения двух государств будут укрепляться и развиваться в дальнейшем.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что РФ будет строить отношения с КНДР без оглядки на другие страны.

Песков подчеркнул, что у Москвы с Пхеньяном «свои отношения». Он указал, что Россия дорожит этими отношениями, так как КНДР является соседом Российской Федерации.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».