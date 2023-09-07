Лавров рассказал о контактах России и Бангладеша

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия и Бангладеш намерены развивать политический диалог и расширять двусторонние контакты во всех сферах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия и Бангладеш, несмотря на объективные трудности, которые были, в частности, связаны с коронавирусной инфекцией, поддерживают политический диалог на очень хорошем уровне.

Ранее днем 7 сентября Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения НАТО. АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.