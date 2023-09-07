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Австрия не выдаст Украине мужчин призывного возраста

В МВД Австрии заявили, что не выдадут Украине мужчин призывного возраста

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Depositphotos

Министерство внутренних дел Австрии заявило, что страна не будет выдавать мужчин призывного возраста Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было бы массовым посягательством на наш суверенитет, мы никогда на это не пойдем, поэтому украинцев, годных к военной службе, проживающих в Австрии, на родину отправлять, конечно, не будут», — говорится в сообщении.

Ранее представитель украинского президента в Верховной раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что власти Украины хотят упростить процедуру по возвращению пригодных к службе мужчин, незаконно покинувших страну. Он пояснил, что на данный момент украинское законодательство не предполагает массовой экстрадиции граждан. Необходимо по каждому отдельному случают обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что гражданин Украины скрывается от органов досудебного расследования, суда. И только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции.

Также Вениславский обратил внимание на то, что в ряде европейских странах, например в Болгарии, Польше и Румынии, решение о депортации можно оспорить в суде.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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