В ФРГ прокомментировали усилия властей по урегулированию российско-украинского конфликта

Депутат бундестага Грегор Гизи раскритиковал правительство Германии за отсутствие инициатив по мирному регулированию, в том числе по Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, когда речь идет о российско-украинском конфликте, правительству Германии «не хватает признания реальности».

Он также вспомнил заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Украина «даже со всей поддержкой НАТО» не может победить в конфликте с российской стороной.

До этого представитель германской Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что ситуация на Украине требует не поставок военной техники, а компромиссного решения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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