Украина предложила Турции возобновить зерновой коридор

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Киев передал Анкаре предложение о возобновлении работы зернового коридора без участия России. Об этом сообщает агентство Укринформ.

«Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь», — сказал Боднар.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинское зерно начали экспортировать через порты Хорватии.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран – участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется к ней в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал восстановление черноморской зерновой сделки одной из важнейших задач ООН для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. По его словам, ООН предстоит сделать все возможное для устранения ряда ограничений, которые есть на сегодняшний день на уровне построения международной торговли, одной из главных целей в данном случае является восстановление зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.