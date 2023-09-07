МИД РФ прокомментировал идею Белоруссии организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что идея властей Белоруссии организовать саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС в данный момент находится на стадии проработки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств – участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего, для населения и бизнеса наших стран», — отметили в министерстве.

Там отметили, что идея Минска организовать совместный саммит «не нова» и сейчас «находится на стадии проработки».

До этого в МИД РФ заявили, что готовы содействовать принятию приоритетной заявки Белоруссии на вступление в БРИКС. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решения в организации принимаются консенсусом и добавили, что поддерживают стремление Минска укрепить отношения с БРИКС и готовы оказать в этом содействие.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.