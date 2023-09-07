В Госдуме пообещали ответные меры на применение Киевом оружия с обедненным ураном

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов заявил, что российские войска начнут применять симметричные меры в ответ на использование Киевом оружия с обедненным ураном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры», — заявил он.

По его словам, «различного рода более разрушительного оружия в России достаточно».

Он также подчеркнул, что поставки такого вида боеприпасов не решат для Украины никаких стратегических и тактических задач.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном, заявив, что это «очень плохие новости».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.