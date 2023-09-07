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США ввели санкции против 11 россиян

США ввели санкции в отношении 11 россиян за действия в киберсфере

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Maxim Shemetov/Reuters

США ввели санкции в отношении 11 граждан России за действия в киберсфере. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Ведомство не привело подробные причины ограничений.

Ранее США расширили санкции против Российской Федерации, внеся в ограничительные списки семь физических и одно юридическое лицо.

До этого Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц.

Под санкции попали глава Центробанка Эльвира Набуиллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова и вице-премьер Александра Новак, а также семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, семья заместителя предстателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей, семья главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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