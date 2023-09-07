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В Армении прокомментировали перспективы вступления страны в НАТО

Депутат Ханданян назвал невозможным вступление Армении в НАТО

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Депутат парламента Армении, член партии премьер-министра Никола Пашиняна и глава комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически и политически невозможно. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», — сказал Ханданян.

В то же время парламентарий выступил с критикой в адрес ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), заявив, что объединение «покинуло Армению».

Также Ханданян констатировал, что у Еревана «много вопросов к Москве».

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что совместные с США учения EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. По данным ведомства, военные отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

До этого глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее в МИД РФ высказались о заявлении про вступление Армении в НАТО.

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