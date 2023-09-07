Страны ЕС пообещали оказать Украине в два раза больше помощи, чем США

Страны Евросоюза намерены предоставить Киеву в два раза больше помощи, чем США. Об этом сообщает Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Ключевой причиной этого стал новый «Украинский фонд» ЕС на сумму в 50 миллиардов евро, но при этом другие европейские страны также увеличили поддержку новыми многолетними пакетами (помощи. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может согласовать положения по бюджету, которые позволят тратить больше средств на военные нужды на Украине.

До этого сообщалось , что Европейская комиссия на этой неделе начнет встречи с государствами-членами ЕС, чтобы изложить план введения налога на прибыль от замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины. По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложит, как юридически перевести доход от активов в бюджет ЕС. В четверг, 7 сентября, пройдут переговоры с Испанией, Бельгией, Италией, Францией и Германией, на следующей неделе — со всеми странами ЕС.

Ожидается, что заблокированные в ЕС активы ЦБ РФ в $215 млрд принесут $3 млрд прибыли. Более половины активов — наличные средства и депозиты. Большая часть средств находится в Бельгии.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.