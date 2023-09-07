Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС.

В Дакку Лавров прилетел из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. Программа визита российского министра включает встречу с премьером страны Шейх Хасиной и переговоры с главой МИД республики Абдулкаламом Абдулом Моменом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения НАТО. АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Ранее в Китае предостерегли от создания блоков типа НАТО в Азии.