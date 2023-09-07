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В посольство РФ в КНДР впервые с 2019 года прибыли новые сотрудники

В посольство России в КНДР впервые с 2019 года прибыли 20 новых сотрудников

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В российское посольство в Северной Корее впервые с начала пандемии коронавируса прибыли 20 новых сотрудников. Об этом сообщило диппредставительство в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 года мы встречали наших новых коллег — 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что РФ будет строить отношения с КНДР без оглядки на другие страны. Песков подчеркнул, что у Москвы с Пхеньяном «свои отношения». Он указал, что Россия дорожит ими, так как КНДР является соседом Российской Федерации.

Газета The New York Times писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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