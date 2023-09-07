В Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороносопособности Грузии

Европейский союз (ЕС) к текущему моменту выделил €62 млн на укрепление обороноспособности Грузии. Об этом в интервью для грузинского информационного портала Civil рассказал верховный представитель организации по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат отметил, что Тбилиси получает соответствующие средства через Европейский фонд мира. При этом в апреле 2023 года в республику была доставлена первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии, подчеркнул Боррель.

«И поставки продолжаются. Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней», — сказал собеседник издания.

Также он добавил, что на данный момент общий объем трат на укрепление обороноспособности республики составляет €62 млн.

7 сентября глава европейкой дипломатии должен прибыть в Тбилиси, чтобы ознакомиться с ходом выполнения 12 рекомендаций для получения страной статуса кандидата в члены ЕС. Жозеп Боррель пробудет в Грузии два дня, в течение которых проведет переговоры с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Также у него запланирована встреча с министром иностранных дел государства Ильей Дарчиашвили.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера.