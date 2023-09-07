Боррель упрекнул Грузию за возобновление авиасообщения с Россией

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил в интервью грузинскому информационному агентству civil.ge, что Брюссель сожалеет о решении Тбилиси возобновить прямое авиасообщение с Россией.

«Мы очень сожалеем о решении правительства [Грузии] разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал дипломат.

Боррель подчеркнул, что подобные решения противоречат политике Европейского союза и усилиям по изоляции Российской Федерации на международном уровне из-за вооруженного конфликта на Украине.

Глава внешнеполитической службы ЕС добавил, что Брюссель ожидает от стран-партнеров Союза и тех, кто хочет стать его частью, следования европейским политическим решениям.

Жозеп Боррель приедет в Тбилиси 7 сентября. В ходе двухдневной рабочей поездки он намерен переговорить с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили. Также Боррель посетит грузинский парламент.

Президент России Владимир Путин в мае этого года подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии., другим указом он отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в республику. Полеты между странами возобновилось 19 мая.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.