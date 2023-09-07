Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС собирается обновить правила по бюджету для поддержки Украины

ЕС собирается обновить правила по бюджету для военной поддержки Украины

close
100%
Yves Herman/Reuters

Евросоюз может согласовать положения по бюджету, которые позволят тратить больше средств на военные нужды на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не прошло, но есть договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, Европейская Комиссия будет классифицировать такие расходы, как «значимые факторы», что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия на этой неделе начнет встречи с государствами-членами ЕС, чтобы изложить план введения налога на прибыль от замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины. По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложит, как юридически перевести доход от активов в бюджет ЕС. В четверг, 7 сентября, пройдут переговоры с Испанией, Бельгией, Италией, Францией и Германией, на следующей неделе — со всеми странами ЕС.

Ожидается, что заблокированные в ЕС активы ЦБ РФ в $215 млрд принесут $3 млрд прибыли. Более половины активов — наличные средства и депозиты. Большая часть средств находится в Бельгии.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях