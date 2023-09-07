ЕС собирается обновить правила по бюджету для поддержки Украины

Евросоюз может согласовать положения по бюджету, которые позволят тратить больше средств на военные нужды на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не прошло, но есть договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, Европейская Комиссия будет классифицировать такие расходы, как «значимые факторы», что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия на этой неделе начнет встречи с государствами-членами ЕС, чтобы изложить план введения налога на прибыль от замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины. По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложит, как юридически перевести доход от активов в бюджет ЕС. В четверг, 7 сентября, пройдут переговоры с Испанией, Бельгией, Италией, Францией и Германией, на следующей неделе — со всеми странами ЕС.

Ожидается, что заблокированные в ЕС активы ЦБ РФ в $215 млрд принесут $3 млрд прибыли. Более половины активов — наличные средства и депозиты. Большая часть средств находится в Бельгии.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.