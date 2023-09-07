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Стало известно, сколько стран готовы участвовать в форуме «Один пояс, один путь»

МИД КНР: более 90 стран намерены принять участие в форуме «Один пояс, один путь»

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Liu Zheng/AP

Представители более 90 государств выразили готовность принять участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат не стала уточнять, когда именно состоится саммит. В настоящее время известно лишь, что мероприятие должно пройти в Пекине в октябре 2023 года.

«К настоящему моменту свое участие в форуме подтвердили представители более 90 государств, среди них лидеры, министры и другие официальные лица из стран-партнеров по инициативе «Один пояс, один путь», — отметила Мао Нин.

Ожидается, что на форум также приедут руководители и сотрудники многих международных организаций. Кроме того, мероприятием активно интересуются работники аналитических центров и предприниматели, уточнила представитель внешнеполитического ведомства Китая.

1 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российский лидер может приехать в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь». Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные новости «преждевременными» и рассказал, что график взаимных визитов находится на стадии проработки.

Ранее в МИД КНР заявили о поддержке стремления Африканского союза вступить в G20.

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