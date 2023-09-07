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В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с КНДР

Песков: Россия будет строить отношения с КНДР без оглядки на другие страны

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что РФ будет строить отношения с КНДР без оглядки на другие страны, передает РИА Новости.

Журналисты спросили представителя Кремля по поводу заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Северная Корея поставляет Москве оружие. Представитель Белого дома заявлял, что, якобы, попытается уговорить Пхеньян не предоставлять Москве вооружения.

Песков подчеркнул, что у Москвы с Пхеньяном «свои отношения». Он указал, что Россия дорожит этими отношениями, так как КНДР является соседом Российской Федерации.

«Мы будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнения других стран», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

5 сентября Джейк Салливан заявлял, что американская администрация готова ввести новые ограничения в отношении властей Северной Кореи за якобы поставки вооружений России.

5 сентября заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность расширить ограничения из-за якобы нарастающего военно-технического сотрудничества России и КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР.

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