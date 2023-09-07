Прокуратура США в сентябре предъявит сыну Байдена обвинения

Прокуратура Соединенных Штатов рассчитывает, что обвинения в адрес сына действующего президента США Хантера Байдена выдвинут к 29 сентября. Об этом пишет Politico, ссылаясь на судебные документы.

Соответствующее ходатайство направил специальный прокурор по делу Хантера Байдена Дэвид Уайсс. В нем отмечается, что прокуратура намерена добиваться предъявления обвинений сыну Джо Байдена «к пятнице, 29 сентября». При этом в ходатайстве не поясняется, о каких именно обвинениях идет речь.

При этом по данным Politico, Байдену будут предъявлены обвинения в Делавэре по пунктам уголовного преступления, связанного с покупкой им оружия в 2018 году.

29 августа сообщалось, что председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности, а также комитета по доходам и расходам Палаты представителей конгресса США Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит, потребовали от министерства юстиции США предоставить всю связанную документацию о назначении прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США. Конгрессмены выразили подозрение в необъективности ведомства.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.