Польша планирует производить собственные беспилотники для борьбы с РФ

Польша планирует инвестировать в беспилотные технологии, а также разработать собственные БПЛА на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине. Об этом заявил командующий Войсками территориальной обороны страны Веслав Кукула изданию Defense One.

«Каждый день мы анализируем, как они используются. Большинство повреждений, которые мы фиксируем на гаубицах, произошли из-за атак беспилотников», — сказал военный.

Варшава собирается «значительно вложиться» в производство БПЛА, приоритетной задачей станет создание собственных дронов, отметил Кукула.

Он подчеркнул, что с помощью беспилотных технологий Польша планирует нивелировать «безграничные возможности» России в живой силе и технике.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в следующем году планирует потратить на оборону 137 миллиардов злотых (примерно $33 млрд), что составляет 4% от ВВП страны. Он подчеркнул, что подобная сумма «впечатляет» весь мир.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава закупит у Сеула тысячу танков K2. Он отметил, что Минобороны Польши уделяет большое внимание созданию бронетанковых частей.

Ранее сообщалось, что Польша создаст боевое подразделение между Россией и Белоруссией.