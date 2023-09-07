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Китайская делегация приехала в Крым

Аксенов сообщил о визите китайской делегации в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о визите делегации КНР в Крым.

Он заявил, что рад приветствовать китайских делегатов, которые находятся на крымском полуострове с визитом. Как обратил внимание глава региона, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Китай является братским России государством. Это подтверждает и приезд в Крым представителей медиа и сферы культуры КНР, указал он.

Аксенов проинформировал, что представители Китая и Крыма обсудили взаимодействие в области туризма.

«Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук. Также обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ. Мы всегда выступаем за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами», — написал Аксенов.

Он сообщил, что также была достигнута договоренность о визите на крымский полуостров китайских бизнесменов, «чтобы вместе изучить потенциал, выстроить деловые связи».

«Обязательно рассмотрим возможность посетить Китай в ответ на приглашение китайской делегации», — добавил Аксенов.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не изменил своей позиции по статусу Крыма и уважает суверенитет всех государств.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня.

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