Стало известно о необычной подготовке к саммиту G20 в Индии

В рамках подготовки к саммиту Большой двадцатки, который должен пройти в столице Индии Нью-Дели 9 и 10 сентября, в городе временно приостановят работу госучреждений и движение общественного транспорта в центре города, усилят патрули и расставят пугала для обезьян. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Чтобы облегчить движение транспорта, власти приказали школам, банкам, большинству частных предприятий и всем государственным ведомствам оставаться закрытыми», — пишет агентство.

Кроме того, границы с соседними регионами также закроют, а улицы будут патрулировать более 100 тысяч правоохранителей. Также на тротуарах города установят фигуры в виде обезьян другого, более крупного вида — чернолицых лангуров — в натуральную величину.

Ограничения, как ожидается, фактически изолируют территорию, где будут находиться гости саммита.

Президент РФ Владимир Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20). Всю работу на саммите будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».