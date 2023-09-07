Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о необычной подготовке к саммиту G20 в Индии

Bloomberg: к саммиту G20 в Индии распугивают обезьян пугалами лангуров

close
100%
Amarjeet Kumar Singh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рамках подготовки к саммиту Большой двадцатки, который должен пройти в столице Индии Нью-Дели 9 и 10 сентября, в городе временно приостановят работу госучреждений и движение общественного транспорта в центре города, усилят патрули и расставят пугала для обезьян. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Чтобы облегчить движение транспорта, власти приказали школам, банкам, большинству частных предприятий и всем государственным ведомствам оставаться закрытыми», — пишет агентство.

Кроме того, границы с соседними регионами также закроют, а улицы будут патрулировать более 100 тысяч правоохранителей. Также на тротуарах города установят фигуры в виде обезьян другого, более крупного вида — чернолицых лангуров — в натуральную величину.

Ограничения, как ожидается, фактически изолируют территорию, где будут находиться гости саммита.

Президент РФ Владимир Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20). Всю работу на саммите будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях