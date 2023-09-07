В Кремле отказались комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко.

«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал он.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что подозреваемый в получении взятки генерал-майор Константин Огиенко, который до недавнего времени занимал пост командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, был отправлен в следственный изолятор.

Уточнялось, что находившийся под следствием Беляцкий частично признал свою вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. От него следователи узнали, что конечным получателем денег являлся Огиенко. Огиенко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что глава отделения участковых полиции по Южному Бутово Андрей Иванько был задержан по подозрению в получении взятки.

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