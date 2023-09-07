Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле отказались комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Песков: Кремль не имеет информации о ситуации с арестом генерала Огиенко

close
100%
Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко.

«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал он.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что подозреваемый в получении взятки генерал-майор Константин Огиенко, который до недавнего времени занимал пост командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, был отправлен в следственный изолятор.

Уточнялось, что находившийся под следствием Беляцкий частично признал свою вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. От него следователи узнали, что конечным получателем денег являлся Огиенко. Огиенко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что глава отделения участковых полиции по Южному Бутово Андрей Иванько был задержан по подозрению в получении взятки.

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях