В Кремле рассказали, что нюансы участия Путина в ВЭФ согласовываются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нюансы графика президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в настоящее время согласовываются.

«Мы, наверное, вам в субботу расскажем, у нас в субботу тоже такой будет рабочий день достаточно напряженный, поэтому расскажем в субботу», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что нюансы «пока еще» досогласовываются.

Восьмой Восточный экономический форум запланирован на 10-13 сентября, он пройдет во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 5 сентября Песков не подтвердил информацию в СМИ о том, что президент России Владимир Путин в сентября проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках Восточного экономического форума. О возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times. Издание со ссылкой на американских чиновников сообщило, что главы КНДР и РФ обсудят возможность поставок российской стороне большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере.

Ранее Путин обратился к участникам грядущего Восточного экономического форума.