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Президент Финляндии Ниинистё призвал не усугублять конфликт на Украине

Ниинистё предостерег от эскалации конфликта на Украине и применения ЯО

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Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё предостерег об опасности дальнейшей эскалации украинского конфликта и возможности использования ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Финляндский лидер отметил, что даже маленькие шаги могут полностью изменить ход событий, в том числе в худшую сторону.

Выступая перед членами ассоциации политических журналистов, Ниинистё заявил, что существует большой риск крупномасштабной войны.

«Риск того, что заговорит ядерное оружие, огромен. Я говорю чисто о теоретическом развитии событий, но если будет применено ядерное оружие — это конец», — добавил президент Финляндии.

5 сентября председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши (Венгрия) на закрытии годичного раунда работы ГА призвал завершить вооруженный конфликт на Украине в рамках устава организации и остановить распространение ядерного оружия.

Кёпёши напомнил, что устав ООН наделяет Генеральную Ассамблею полномочиями рассматривать принципы регулирования разоружения и контроля над вооружениями.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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