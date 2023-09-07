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В Кремле поделились ожиданиями от предстоящих выборов

Песков рассказал о важности предстоящих выборов в России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Жители России с каждым годом демонстрируют все более высокую активность во время выборов, в связи с чем власти ожидают высокую явку на всеобщем голосовании 10 сентября. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель главы государства отметил, что проведение выборов в РФ становится все более организованным. При этом голосование чрезвычайно важно для граждан страны, так как его результаты могут повлиять на жизнь «всех и каждого», подчеркнул Песков.

«Трудно переоценить значение [выборов]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что президент Владимир Путин также отдаст свой голос за тех или иных кандидатов. Ожидается, что глава государства примет участие в выборах мэра Москвы в онлайн-формате.

В единый день голосования, который состоится 10 сентября, в России пройдут выборные кампании сразу нескольких уровней. В их числе довыборы депутатов Государственной думы РФ, а также выборы глав 26 регионов страны. Кроме того, жители 16 субъектов федерации проголосуют за депутатов местных законодательных органов власти.

Ранее россиянам рассказали, как ведется подсчет голосов при электронном голосовании.

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