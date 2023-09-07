В Кремле прокомментировали скопление войск Азербайджана в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил свои войска в Карабахе.

Представитель Кремля отметил, что проведение совместных учений США и Армении не способствуют стабилизации обстановки и укреплению взаимного доверия между Баку и Ереваном.

Песков добавил, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в регионе.

До этого Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы с Армений и разделительной линии с Нагорным Карабахом.

6 сентября стало известно, что США и Армения проведут совместные военные учения EAGLE PARTNER 2023. Мероприятие состоится в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на армянской территории 11-20 сентября на базе центра «Зар».

Вечером 2 сентября вышло интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica. В нем он констатировал, что Россия сама постепенно уходит с Южного Кавказа.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.