Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали скопление войск Азербайджана в Карабахе

Песков: учения США и Армении не способствуют стабилизации обстановки в Карабахе

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил свои войска в Карабахе.

Представитель Кремля отметил, что проведение совместных учений США и Армении не способствуют стабилизации обстановки и укреплению взаимного доверия между Баку и Ереваном.

Песков добавил, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в регионе.

До этого Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы с Армений и разделительной линии с Нагорным Карабахом.

6 сентября стало известно, что США и Армения проведут совместные военные учения EAGLE PARTNER 2023. Мероприятие состоится в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на армянской территории 11-20 сентября на базе центра «Зар».

Вечером 2 сентября вышло интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica. В нем он констатировал, что Россия сама постепенно уходит с Южного Кавказа.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях