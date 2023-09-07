Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, планируется ли видеообращение Путина к участникам саммита G20

Песков заявил, что Путин не планирует видеообращение к участникам саммита G20

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20).

Представитель Кремля отметил, что всю работу на этой встрече будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«На экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что страны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту.

По словам источника агентства в МИД Франции, все страны «Большой двадцатки» одобрили единый подход к украинскому конфликту, однако при этом сохраняется необходимость найти компромисс с Россией.

6 сентября президент США Джо Байден заявлял, что разочарован тем, что его китайский коллега Си Цзиньпин не приедет на саммит G20.

До этого Белый дом подтвердил поездку президента США Джо Байдена на саммит G20 в Индию, несмотря на то, что у его жены выявили COVID-19.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях