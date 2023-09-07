В Кремле рассказали, планируется ли видеообращение Путина к участникам саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20).

Представитель Кремля отметил, что всю работу на этой встрече будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«На экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что страны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту.

По словам источника агентства в МИД Франции, все страны «Большой двадцатки» одобрили единый подход к украинскому конфликту, однако при этом сохраняется необходимость найти компромисс с Россией.

6 сентября президент США Джо Байден заявлял, что разочарован тем, что его китайский коллега Си Цзиньпин не приедет на саммит G20.

До этого Белый дом подтвердил поездку президента США Джо Байдена на саммит G20 в Индию, несмотря на то, что у его жены выявили COVID-19.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».