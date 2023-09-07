В Германии выступили за расширение формата G7

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген предложил расширить формат «Большой семерки» (куда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), в связи с тем, что в мире происходит «перегруппировка сил». Он считает, что экономический вес нынешних участников уменьшается. Слова Гойсгена приводит Spiegel.

«Вот почему я тоже считаю, что расширение было бы логичным», — сказал Гойсген.

Он полагает, что претендентами на присоединение к G7 могли бы стать Южная Корея и Австралия. Подобное развитие событий усилит влияние объединения, отметил Гойсген.

Ранее Путин рассказал, что экономика стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обходит государства Группы семи (G7) по паритету покупательной способности.

«Прогноз на 2023 год — 31,5% против 30%», — отметил президент России.

До этого в Индии констатировали необходимость реформы международных организаций. Премьер-министр Моди отметил, что в современном многополярном мире международные организации не могут действовать по правилам 20 века, призвав принять сложившиеся реалии и «обеспечить представительство голосов».

Ранее в парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям.