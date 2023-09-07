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В Кремле оценили решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Песков назвал плохими новостями передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

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Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

«Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение таких снарядов вылилось в галопирующий рост страдающих онкологическими заболеваниями», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это «очень плохие новости».

«Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать украинскую территорию, где они будут применяться. Ответственность будет на США», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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