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Политолог объяснил, почему Турция не может вынудить РФ продлить зерновую сделку

Политолог Перла: Турция не в состоянии давить на РФ ради зерновой сделки

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Турция не в том положении, чтобы оказывать политическое давление на Москву ради возобновления зерновой сделки. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Андрей Перла, комментируя недавнюю встречу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после передачи Украине главарей «Азова» (организация запрещена в России), Анкара могла бы пойти на дальнейшую эскалацию, приостановив экспорт подсанкционных товаров в РФ, однако это крайне не выгодно.

«Анкара начала бы терять на этом страшно много денег, и Эрдоган к этому был, мягко говоря, не готов. У него и так большие финансовые проблемы: дыра в бюджете, очень тяжелая инфляционная ситуация. Поэтому у Турции оставался единственный вариант: идти на попятную, пытаться договориться с Россией в новых, изменившихся обстоятельствах», — отметил Перла.

Кроме того, по его словам, Турция не может надавить на Запад, чтобы выполнить российские условия возобновления черноморской инициативы, в том числе переподключить Россельхозбанк к SWIFT и выпустить принадлежащие РФ корабли с удобрениями из портов Евросоюза.

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи состоялась 4 сентября. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

После переговоров турецкая правительственная газета Hurriyet сообщила, что президенты РФ и Турции могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН.

Ранее политолог раскрыл, зачем на самом деле Эрдоган прилетал в Сочи.

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