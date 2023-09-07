Китай поддержал присоединение Африканского союза к G20

Правительство Китая поддерживает принятие Африканского союза (АС) в состав «Большой двадцатки» (G20). Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что Пекин первым одобрил инициативу о вступлении АС в «двадцатку». По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин еще в августе пообещал лидерам африканских государств поддержать их стремление присоединиться к G20.

«Китай поддерживает Африканский Союз в том, чтобы он играл более весомую роль в глобальном управлении», — подчеркнула Мао Нин.

Она добавила, что Пекин воспринимает африканские страны как важных партнеров при решении международных вопросов. В частности, государства совместно работают над формированием китайско-африканского сообщества единой судьбы и принимают меры для поддержания принципа справедливости на глобальной арене.

7 сентября газета Times of India опубликовала материал, в котором говорится о больших шансах АС вступить в «двадцатку» по итогам саммита клуба в Нью-Дели. Форум состоится в период с 9 по 10 сентября, при этом индийский премьер-министр Нарендра Моди заранее направил всем главам государств — участников письма с предложением рассмотреть заявку Африканского союза на присоединение к организации.

Ранее стало известно, кто возглавит китайскую делегацию на саммите G20 вместо Си Цзиньпина.