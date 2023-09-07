Глава нацсобрания ЦАР рассказал о сотрудничестве с Россией

Центральноафриканская Республика рада сотрудничеству с Россией, рассказал в интервью Pravda.Ru председатель Национального Собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи.

«ЦАР является свободной и суверенной страной. Она имеет право выбирать себе друзей по велению сердца. Горе тому, кто предпочитает действовать в одиночку. Поэтому наша страна предпочла иметь очень интересного и эксклюзивного друга — Российскую Федерацию. Мы счастливы, что развиваем наше сотрудничество в дружеском, братском направлении», — отметил Саранджи.

Оценивая сотрудничество с российской стороной, он отметил, что оно помогло приобрести ЦАР «необходимые знания и силы», способствующие объединению и безопасности граждан.

«Вы бы ужаснулись тому, что представляла собой наша страна несколько лет назад. 90% территории принадлежало не государственной власти, а повстанцам и террористам. <...> Я сам и мои коллеги-депутаты рады такому возрождению нашей армии», — сказал глава нацсобрания ЦАР.

В марте Симплис Матье Саранджи отмечал, что Россия является главным партнером и настоящим другом Центральноафриканской Республики.

Ранее в МИД РФ заявили, что военного присутствия России в Африке нет.